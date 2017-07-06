Аксёнов заявил, что экс-министру туризма Крыма не хватало жёсткости

Сегодня глава республики объявил об отставке министров туризма, топлива и энергетики и ЖКХ, а также об увольнении мэра Ялты.

Сергей Аксёнов заявил, что уважает и ценит как сотрудника экс-главу Минтуризма Крыма Сергея Стрельбицкого, но принял решение о его отставке, исходя из особенностей характера.

— Сергей Валентинович — человек вменяемый, я к нему хорошо отношусь. Сергею Валентиновичу не хватало жёсткости. Он многое сделал для развития туризма, много полезных вещей предложил, но я же не могу обходить пляжи сам, смотреть, как уборка делается, как таблички повешены. Каждый должен заниматься своей работой. Я благодарен Стрельбицкому, он выложился на полную, всё, что мог сделать для отрасли, сделал, — пояснил Аксёнов.

Он также отметил, что предложил чиновнику перейти в должность замминистра.

Ранее стало известно, что глава Крыма отправил в отставку ещё и министра ЖКХ Сергея Карпова, и министра топлива и энергетики Светлану Бородулину, и ялтинского градоначальника Андрея Ростенко.