Задержана жительница Балашихи, сбившая "пьяного мальчика"

О задержании Ольги Алисовой сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жительница Балашихи Ольга Алисова, которая сбила шестилетнего Алёшу Шимко, задержана. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Московской области установили, что она нарушила избранную ранее ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

— Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт телеграм-канал Mash.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов просят заменить Алисовой меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как ранее сообщал Лайф, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в подмосковном Железнодорожном. Большой общественный резонанс вызвали результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян. Сегодня стало известно о том, что родители мальчика признаны потерпевшими по делу о халатности. А расследованием этого дела займётся следователь, который ранее работал со "школьным стрелком" Сергеем Г.