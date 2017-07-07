СМИ озвучили фамилии двух наиболее вероятных сменщиков Тулеева

Вообще же утверждается, что у федеральной власти имеется список, в котором значатся 20 кандидатов на пост главы Кузбасса.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы Дмитрий Исламов являются наиболее вероятными сменщиками нынешнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом пишет "Коммерсант".

Издание сообщает о некоем списке претендентов на губернаторское кресло, в нём числится 20 фамилий. Кандидатура Носова, сделавшего политическую карьеру на Урале, называется самой актуальной, что подтвердили газете источники во властных структурах Кузбасса. Один из них, в частности, дал понять, что мэра Нижнего Тагила "примеряют" ещё с конца прошлого года.

Вместе с тем окончательного решения по нему нет, к тому же действующий глава Кузбасса передавать регион "варягу" не хочет. В администрации Кемеровской области "Коммерсанту" сообщили, что в качестве преемника Тулеев хотел бы видеть "кого-то из местных".

На эту роль подходит депутат Госдумы от региона Дмитрий Исламов, отработавший восемь лет заместителем губернатора по экономике и региональному развитию.

Напомним, сам Тулеев сейчас сейчас проходит реабилитацию в Москве. Вопрос о его вероятном преемнике возник после того, как он не вышел из отпуска на работу.