Компания Siemens отказалась обслуживать газовые турбины в Крыму

Производитель заявил, что всерьёз относится к появлению информации в СМИ и намерен проверить её.

Немецкий концерн Siemens отреагировал на публикацию агентства Reuters о том, что выпущенные им газовые турбины в обход санкций попали на строящиеся в Крыму электростанции. В официальном заявлении компания предупредила, что намерена проверить эту информацию.

— У нас нет доказательств того, что наши турбины были поставлены в Крым. Тем не менее мы всерьёз относимся к этим слухам и отправили на место группу, которая проверит изложенную СМИ информацию. Если она подтвердится, то это будет явным нарушением договорных соглашений. Компания Siemens неоднократно предупреждала своего клиента о том, что соблюдает все ограничения экспортного контроля, — говорится в сообщении.

Кроме того, представители концерна предупредили, что не будут "оказывать услуги по установке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию оборудования".

Напомним, о том, что две строящиеся в Севастополе электростанции получили газовые турбины Siemens, сообщило агентство Reuters. Как утверждает СМИ, оборудование приобреталось для электростанции в Тамани, но потом по морю его доставили в Крым. В компании "Технопромэкспорт", которая покупала турбинные установки, заявили, что приобрели их на вторичном рынке. В Кремле от комментариев отказались.