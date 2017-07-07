Гнев на милость. Жириновский предложил премировать синоптиков за точный прогноз

Политик направил благодарственное письмо в Мосгидромет и призвал руководство выдать сотрудникам премии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее потребовал разогнать Мосгидромет, заявил об улучшении работы метеорологов и предложил выдавать им премии. Как сообщает пресс-служба политика, такое предложение он высказал, посетив столичный Фестиваль садов и цветов. При этом отмечается, что Жириновский пришёл на мероприятие не в 12 часов, как планировал, а в 11, узнав из прогноза синоптиков о дожде.

В связи с этим депутат отправил в Мосгидромет благодарственное письмо и предложил премировать его сотрудников за точный прогноз.

— Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды, — говорится в сообщении депутата.

Напомним, всего два дня назад Владимир Жириновский потребовал уволить сотрудников Мосгидромета из-за того, что метеорологи, по его мнению, не справляются со своими обязанностями.

Ранее Лайф писал о том, что синоптики ответили политику.