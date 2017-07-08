Эксперт проанализировала язык жестов на встрече Путина и Трампа

По словам Мэри Сивилло, оба лидера старались доминировать, но американский президент выглядел более расслабленным.

Эксперт по языку жестов Мэри Сивилло проанализировала для BBC встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По её словам, оба лидера — "очень уверенные в себе альфа-самцы", однако всё же их поведение на саммите G20 отличается.

По её словам, Трамп очень много внимания уделил первому рукопожатию, которое сначала было равноправным, но потом президент США положил вторую руку под руку российского лидера — и это было для Трампа доминирующее движение, говорит Сивилло. Спустя какое-то время Трамп убрал руку за спину Путина — опять же движение превосходства.

Эксперт отмечает, что более высокому Трампу было гораздо комфортнее в креслах во время переговоров. Он положил руки на колени и выглядел расслабленнее. А в позе Владимира Путина она прочитала попытку доминирования — российский лидер положил локти на кресло.

Отметим, что немного иного мнения придерживается российский физиогномист Светлана Филатова. Как ранее рассказала Лайфу эксперт, оба лидера действительно вели себя на равных и были насторожены относительно друг друга. Однако похлопывание Трампа руки Путина было оценено физиогномистом как желание президента США "прощупать" российского лидера. Таким образом, Трамп подсознательно проверял Путина нет ли опасности, подытожила Светлана Филатова.

Напомним, 7 июля в Гамбурге состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры двух лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Отмечается, что президенты обсудили Сирию, Украину, тему кибербезопасности и проблему санкций.

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