Пушков посоветовал Тиллерсону взять в Киев валидол

Как отметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, на Украине очень нервничают после беседы президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону захватить в Киев валидол. Как отметил сенатор, препарат понадобится для украинской стороны.

Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после двухчасовой беседы Путин — Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Она продлилась более двух часов.

Рекс Тиллерсон уже прибыл в Киев, где у него запланирована встреча с главой страны Петром Порошенко. Отметим, сразу после этого у госсекретаря США запланирован двухдневный визит в Турцию.