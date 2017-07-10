Пассажирам Kuwait Airways разрешили провозить электронику на рейсах в Нью-Йорк

Ранее США сняли запрет на пронос электронных устройств на рейсах из Стамбула и Абу-Даби.

США частично сняли запрет на провоз электроники из ряда государств на территорию страны — пассажиры Kuwait Airways, прибывающие в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, теперь могут проносить на борт самолёта свои гаджеты. Об этом говорится на странице авиаперевозчика в "Твиттере".

Now our passengers flying from Kuwait International Airport to #JFK in #NY will be able to use all of their personal electronic devices. pic.twitter.com/qXWd9gHS8d — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) 9 июля 2017 г.

Ранее запрет также был снят с аэропорта Стамбула и Абу-Даби.

Напомним, в марте по предложению Министерства национальной безопасности США ввели запрет на провоз устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, из десяти аэропортов ряда стран. Такое решение было принято в связи с тем, что таким образом террористы могут проносить взрывное устройство.