Трамп высказался о совместной с РФ спецгруппе по кибербезопасности

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Трамп высказался о совместной с РФ спецгруппе по кибербезопасности

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решение о совместном контроле безопасности в киберпространстве было принято в ходе встречи президентов РФ и США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности, который обсуждался на его встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге.

— Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали спецгруппу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Но прекращение огня (в Сирии) могло произойти и произошло, — написал президент США в "Твиттере".

Напомним, во время встречи лидеров России и США была достигнута договорённость о совместном контроле за безопасностью в киберпространстве и создании специальной рабочей группы.

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