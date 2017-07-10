Трамп высказался о совместной с РФ спецгруппе по кибербезопасности

Решение о совместном контроле безопасности в киберпространстве было принято в ходе встречи президентов РФ и США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности, который обсуждался на его встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге.

— Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали спецгруппу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Но прекращение огня (в Сирии) могло произойти и произошло, — написал президент США в "Твиттере".

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

Напомним, во время встречи лидеров России и США была достигнута договорённость о совместном контроле за безопасностью в киберпространстве и создании специальной рабочей группы.