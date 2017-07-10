Путин посещает в Екатеринбурге выставку "Иннопром-2017"

Сегодня президент РФ Владимир Путин продолжает свою рабочую поездку в Екатеринбург, где участвует в международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

Отметим, что главной темой выставки в этом году стало "Умное производство". В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на "Иннопром-2017" свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнёром выставки в этом году выступила Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

Напомним, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург накануне, где принял участие в открытии "Иннопрома-2017". Также Путин осмотрел "Дацюк-арену".