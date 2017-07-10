Власти Свердловской области нашли нахамившего рабочим директора завода

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Власти Свердловской области нашли нахамившего рабочим директора завода

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В настоящее время, по словам главы региона, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии.

Правоохранительные органы нашли директора завода в Нижнем Тагиле, который нахамил рабочим, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Возбуждено уголовное дело по невыплате, сейчас придётся работать по поиску денег, назначен конкурсный управляющий. Ищем средства для того, чтобы помочь предприятию с выплатами, — рассказал Куйвашев.

Он добавил, что всего 86 рабочим не выплатили 7,5 млн рублей.

Напомним, о проблемах на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с Евгением Куйвашевым. Глава государства резко раскритиковал намерение директора предприятия выплачивать сотрудникам зарплату "только в случае личного обращения президента" и поручил разобраться в ситуации.

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