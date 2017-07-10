"Мы праздновали голы". Кокорин объяснил смысл скандального жеста с усами

По словам футболиста, эта выходка не имела никакого отношения к тренеру Черчесову.

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Александр Кокорин объяснил смысл скандального жеста с усами, который он изобразил вместе с Артёмом Дзюбой, а затем выложил фото в соцсети. По его словам, эта выходка не имела никакого отношения к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Об этом он рассказал "Чемпионату".

— Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезоны мы договорились, что будем так праздновать голы. Только мы с Артёмом и Кержом (Александром Кержаковым. — Прим. ред.) знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного, — заявил спортсмен.

По его словам, люди, которые неправильно поняли жест, просто хотели столкнуть лбами футболистов и Черчесова.

Кокорин отметил также, что не хотел обидеть тренера и если Черчесов лично поинтересуется, что означает эта выходка, он спокойно ему всё объяснит.

Напомним, 25 июня Кокорин и Дзюба выложили в Сети фото, на котором футболисты прикладывают руку к верхней губе. Многим этот жест показался пародией на наставника национальной команды, который не включил футболистов в состав команды на домашний Кубок конфедераций.