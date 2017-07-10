В Кремле предупредили Европу о последствиях сближения Украины и НАТО

Вступление Украины в НАТО означало бы дальнейшее приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствовало бы укреплению стабильности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вступление Украины в НАТО означало бы дальнейшее приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствовало бы укреплению стабильности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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