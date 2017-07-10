В Японии оценили "беспрецедентное гостеприимство" Путина

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В Японии оценили "беспрецедентное гостеприимство" Путина

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Владимир Путин и Ёсиро Мори. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский

В ходе визита в Екатеринбург на выставку "Иннопром" президент РФ Владимир Путин подвёз бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори на своём автомобиле до гостиницы, в которой тот остановился. Это восхитило журналистов телеканала NHK.

Напомним, Япония, как страна-партнёр международной выставки, представляет на ней более 160 своих компаний. Накануне Владимир Путин поужинал с Ёсиро Мори и пригласил дочь политика посетить РФ во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По итогам встречи бывший премьер-министр Японии заявил, что российский лидер нацелен на мирное и плодотворное сотрудничество с нынешним главой правительства Синдзо Абэ.

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