Сотрудник УВД, где расследовалось дело "пьяного мальчика", задержан за взятку

Александр Солодовников сначала подкинул наркотики парню в Новой Москве, а затем за 600 тысяч "решил" вопрос с его задержанием.

Сотрудники управления "М" ФСБ России решили проверить УВД Балашихи после дела "пьяного мальчика" и сразу же поймали на взятке одного из оперативников, сообщает телеграм-канал Mash.

Судя по всему, Александра Солодовникова не смутил тот факт, что в его управлении после громкого расследования об обстоятельствах смерти шестилетнего Алеши Шимко идёт проверка и изучаются все уголовные и личные дела.

По предварительной информации, сотрудник балашихинского УВД сначала подкинул наркотики парню в Новой Москве, а затем за 600 тысяч "решил" вопрос с его задержанием.

Все материалы, которые сотрудникам ФСБ удалось собрать на Александра Солодовникова, они передали в Управление собственной безопасности МВД РФ. Оперативника задержали. Ещё двое сейчас разыскиваются по делу о взятке.

— По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной отвественности привлечено его руководство, — сообщил Лайфу представитель ГУ МВД по Московской области.

Напомним, УВД Балашихи "прославилось" на всю страну после того, как в конце апреля шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома. Первая экспертиза показала, что мальчик в момент аварии был пьян. Но по настоянию его родных был проведён повторный анализ. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.