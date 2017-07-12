Новый адвокат Януковича будет настаивать на участии экс-президента в суде

Новый адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек намерен настаивать на участии своего подзащитного в судебном процессе по делу о государственной измене. Как сообщает "Униан", об этом он заявил сегодня после заседания коллегии судей Оболонского районного суда Киева.

Правозащитник отметил, что пока не знает, в какой именно форме экс-президент будет участвовать в заседании — лично или дистанционно. Он добавил, что сначала ему нужно лично встретиться с Януковичем и пообщаться с его предыдущими адвокатами.

Отметим, что сегодня заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича длилось всего 15 минут. Суд предоставил Мешечку три недели на ознакомление с материалами дела о госизмене и объявил перерыв в заседании до 10:00 3 августа.

Ранее сообщалось о том, что Янукович отозвал адвокатов из процесса о госизмене и обратился в Генпрокуратуру с заявлением о госперевороте. Позже стало известно, что Киевский суд назначил экс-президенту бесплатного адвоката.