Кремль сожалеет в связи с санкциями США в отношении "Лаборатории Касперского"

По данным Reuters, власти Соединённых Штатов вычеркнули компанию из двух списков поставщиков, чьим софтом пользуются правительственные агентства из-за слухов о связях "Касперского" с ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе ситуации вокруг "Лаборатории Касперского" и будут принимать меры для защиты интересов компании за рубежом.

— Считаем, что это политизированное решение. Мы сожалеем в связи с такими решениями. У компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов, и РФ, как государство, тоже будет продолжать делать все, что возможно, для защиты наших компаний за рубежом. Мы считаем это своим долгом, — пояснил Песков.

Напомним, по данным Bloomberg, "Лаборатория Касперского" якобы разрабатывала технологии безопасности по заданию ФСБ. В Госдуме ранее назвали ситуацию и санкции США "антироссийской истерией".