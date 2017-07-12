Адвокат Полонского рассказал, кто понесёт ответственность перед дольщиками

Адвокат Сергея Полонского Славик Брсоян рассказал Лайфу, кто будет нести ответственность перед обманутыми дольщиками. Он заверил, что люди обязательно получат свои квартиры сразу же, как только дома достроят.
— Параллельно этому уголовному делу шло арбитражное разбирательство, в рамках которого было установлено однозначно, что все обязательства перед потерпевшими по нашему уголовному делу несет компания ФЦСР (Федеральный центр социального развития). То есть наш оппонент, который с самого начала являлся застройщиком "Кутузовской мили". Судом было установлено что "Миракс групп" в тот период инвестировал в проект больше денег, чем взял на себя обязательств. Поэтому в рамках арбитражного процесса эти обязательства на себя взяла ФЦСР. То есть ни на Полонском, ни на "Мираксе" не лежит обязанность по возмещению ущерба людям, — сказал правозащитник.
Он также подчеркнул, что на данный момент со всеми инвесторами ФЦСР подписала договор долевого строительства. Согласно этим документам, организация будет бесплатно выдавать людям квартиры, в счёт тех средств, что они уже вложили в "Миракс". То есть когда дома будут достроены, люди сразу же получат свои квартиры.
Сегодня Сергея Полонского, обвиняемого в обмане дольщиков, освободили в зале суда. Бизнесмен сразу же написал об этом на своей странице в "Твиттере" и заявил, что планирует перевернуть мир.
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