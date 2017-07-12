В Ростове уволили начальника полицейского, расстрелявшего жену и тестя

Ещё четверых правоохранителей после инцидента понизили в должности и сделали им выговоры.

Начальник бывшего полицейского Сергея Кадацкого, устроившего стрельбу на трассе под Ростовом-на-Дону, уволен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по региону Наталью Устименко. К дисциплинарной ответственности привлекли ещё четверых правоохранителей.

— Непосредственный начальник сотрудника, уволенного за совершение преступлений, также уволен по отрицательным мотивам, в отношении других руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии, объявлении строгих выговоров, — пояснили в ведомстве.

Устименко также добавила, что служебная проверка продолжается и по её результатам будут приняты соответствующие управленческие решения.

Ранее сообщалось о том, что полицейский, расстрелявший жену и тестя под Ростовом, арестован на два месяца.

Напомним, накануне вечером полицейский на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог расстрелял в машине свою бывшую жену и её отца. Женщина скончалась на месте. Мужчину увезли на скорой. На данный момент он пережил уже две клинические смерти.