Макрон заявил о важности сотрудничества между Россией и Францией

Об этом президент Франции сказал в рамках совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Французский президент Эммануэль Макрон отметил важность сотрудничества между Россией и Францией. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

— У меня с президентом России Владимиром Путиным состоялась продолжительная встреча в Версале, — сказал Макрон. — Наши взгляды не во всём совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин посетил Францию. В рамках визита российского лидера состоялись его переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, после которых у президента Франции остались тёплые впечатления. Позже в интервью французский президент заявлял, что уважает Путина. На встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 Эммануэль Макрон сказал, что доволен качеством отношений между РФ и Францией.

Ранее Лайф писал о том, что Дональд Трамп приехал на встречу с Макроном в Париже. Во Франции президент США с супругой планируют пробыть два дня.