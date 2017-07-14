СМИ: Руководство Siemens задумалось о выводе активов из России

Причиной стал скандал с поставкой турбин немецкого производства для строительства ТЭЦ в Крыму, о чем заявляет агентство Reuters.

Немецкий концерн рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика" и "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Об этом сегодня пишет журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что в Siemens создали специальную рабочую группу, которая прорабатывает возможность вывода активов с российского рынка после скандала с поставками газовых турбин для строительства ТЭЦ в Крыму. После обсуждения этого вопроса с экспертами и советом директоров, а также оценки финансовых рисков, окончательное решение по этому вопросу примет президент Siemens AG Джо Кэзер.

Отметим, что на данный момент в СТГТ Siemens контролирует 65% акций, а в "Интеравтоматике" — 47,5%.

Напомним, скандал вокруг немецкого концерна возник ещё на прошлой неделе, когда журналисты узнали, что четыре газовые турбины компании Siemens поставили в Крым в обход санкций. Производитель в ответ заявил, что турбины были поставлены в Крым "вопреки их воле" и подал в суд на компанию "Технопромэкспорт", купившую данное оборудование.

Ранее ситуацию с турбинами прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на территории полуострова размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, однако страной её происхождения является Россия.