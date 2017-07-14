"Мне не нужны египтяне!" Очевидцы вспомнили слова террориста в Хургаде

По словам отдыхающих, нож был в руках у мужчины — на вид 25 лет, высокого роста, одетого в джинсы и чёрную рубашку-поло.

Очевидцы вспомнили, что нападавший на отдыхающих с ножом на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде выбрал своей целью иностранцев. Об этом сообщает "Аль-Масри аль-Йоум".

— Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу, — очевидцы вспоминают такие слова молодого человека.

Как они отметили, нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста, был одет в джинсы и чёрную рубашку-поло. После произошедшего он позвонил по сотовому и попросил собеседника забрать его. Преступник зашёл в воду и поплыл, но скрыться ему не дали полицейские на катере. Террорист вернулся на пляж, где его задержали охранники отеля.

Согласно последним данным, пять человек получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России. Скончались две гражданки Украины. В числе пострадавших также могут быть граждане Германии, Сербии, Польши.

Раненые с резаными ранами доставлены в ближайшие больницы. Правоохранители проводят расследование, в городе и на въездах на курорт усилены меры безопасности. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий назвал произошедшее в Хургаде терактом.