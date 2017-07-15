На следующей неделе в Москве наконец-то прекратятся дожди

По прогнозам синоптиков, антициклон у Москвы-реки прекратит выпадение осадков в четверг.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Лайфу о том, что готовит погода для жителей столицы на выходные и следующую неделю.

— В Москве и по области сегодня облачность с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера местами возможны грозы, — говорит синоптик. — Выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков.

Сегодня в Москве воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, а по области — 22–27. Ветер юго-восточный, 4,9 метра в секунду.

Также в норму вернётся давление.

— 746 миллиметров — показания барометров к вечеру, — сказал Леус.

Однако с начала новой недели в столице станет прохладнее. В дневные часы понедельника температура составит от 18 до 20 градусов тепла. По-прежнему высока вероятность локальных ливней и гроз.

— Небольшие дожди возможны и во вторник, однако солнца станет больше.

А вот в четверг предварительные прогнозы говорят о небольшом антициклоне у Москвы-реки, который должен полностью прекратить осадки, — подытожил эксперт.

Ранее Лайф писал, что Гидрометцентр в середине июля объявил о начале лета в Москве.