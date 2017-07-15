Климкин назвал ненужной бумажкой итоговую декларацию саммита Украина — ЕС

По мнению главы украинского МИД, не нужно уделять такое внимание заявлениям, которые будут забыты спустя 15 минут.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Интер" заявил о том, что нет никакой необходимости в декларации по итогам саммита Украина — ЕС.

— Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в соглашении об ассоциации? — сказал он.

По мнению главы украинского МИД, нужно сконцентрироваться на том, чтобы работать над новыми важными соглашениями между государствами и не уделять такое внимание заявлениям, которые будут забыты спустя 15 минут.

Напомним, саммит Украина — ЕС, который проходил в Киеве 12–13 июля, окончился скандалом из-за фразы о "европейских устремлениях". Представители Киева и Брюсселя не смогли достичь согласия в отношении формулировок.

Ранее Лайф писал о том, что в администрации президента Петра Порошенко объяснили отсутствие итоговой декларации саммита тем, что его участники решили "сконцентрироваться на конкретных шагах, которые позволят украинцам получить все выгоды от европейской интеграции".