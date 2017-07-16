Актёр Владимир Толоконников умер во сне от остановки сердца

Актёр театра и кино Владимир Толоконников умер во сне от остановки сердца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за запоздалого лечения нескольких болезней, а сам он долгое время отказывался проходить обследования.
Широкую известность Владимир Толоконников получил благодаря своей роли в фильме "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова. Ранее Лайф сообщал о том, что, по мнению режиссёра картины Владимира Бортко, сыграть Шарикова артисту позволила его глубина.
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