Актёр Владимир Толоконников умер во сне от остановки сердца

Он долгое время отказывался проходить обследования, в результате чего некоторые заболевания начал лечить спустя полгода с момента появления первых симптомов.

Актёр театра и кино Владимир Толоконников умер во сне от остановки сердца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за запоздалого лечения нескольких болезней, а сам он долгое время отказывался проходить обследования.

Широкую известность Владимир Толоконников получил благодаря своей роли в фильме "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова. Ранее Лайф сообщал о том, что, по мнению режиссёра картины Владимира Бортко, сыграть Шарикова артисту позволила его глубина.