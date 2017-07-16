Разведка Ирака опровергла сообщения о смерти главаря ИГИЛ аль-Багдади

В Министерстве внутренних дел страны считают, что руководитель террористической группировки продолжает скрываться в Сирии.

Директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что главарь ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади всё ещё жив. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным разведки Ирака, аль-Багдади всё ещё скрывается в Сирии. При этом аль-Басри добавил, что главарь ИГИЛ находится не в Ракке.

Как ранее сообщал Лайф, Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня. Согласно информации оборонного ведомства, лидер террористов, а также 300 человек из его ближайшего окружения были уничтожены в результате российского авиаудара. Иракский телеканал также подтвердил эту информацию, разместив на своём сайте посмертные снимки аль-Багдади. А по данным телеканала "Ас-Сумария", факт ликвидации своего лидера подтвердили и боевики ИГИЛ.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.