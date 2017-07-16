Трамп сомневается в правдивости опроса о его низком рейтинге

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Трамп сомневается в правдивости опроса о его низком рейтинге

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Американский президент всё же отметил, что результаты опроса, согласно которому его работой довольны почти 40% граждан, его устраивают.

Президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости результатов опроса The Washington Post и ABC о его низком рейтинге. Об этом американский лидер написал в своём "твиттере".

— Опрос, проведённый ABC и The Washington Post, несмотря на то, что результат в 40% очень хорош для нынешнего времени, был едва ли не самым неверным, что касается избирательной кампании, — написал он.

В опросе, который проводился с 10 по 13 июля, принял участие 1001 человек. Согласно результатам, работой президента довольны лишь 36% граждан.

Ранее Лайф сообщал о том, что рейтинг Трампа установил антирекорд за полгода президентства, а почти половина граждан США не доверяет президенту вести переговоры с РФ.

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