Цена на iPhone 7 Plus упала до рекордного уровня

В некоторых магазинах этот гаджет можно приобрести всего за 53 тысячи 500 рублей.

Стоимость смартфона iPhone 7 Plus в России в максимальной модификации рекордно снизилась. Так, сейчас в некоторых магазинах этот гаджет можно приобрести на 30% дешевле, чем раньше. Некоторые продавцы готовы отдать телефон всего за 53 тысячи 500 рублей.

Причина резкого снижения цены в том, что в ближайшее время компания планирует выпустить iPhone 8. Осознавая это, дилеры уже сейчас стараются распродать немного устаревшие модели гаджета.

Отметим, что за 53 с половиной тысячи можно приобрести iPhone 7 Plus, который содержит 256 гигабайт внутренней памяти и 3 Гб оперативной. Также телефон имеет защиту от воды и пыли класса IP67.

Цены на данное устройство начали снижаться ещё около месяца назад. Так, если в сентябре 2016 года телефон стоил 67 990 руб, то в июне этого года гаджет с 32 Гбайт внутренней памяти уже можно купить за 44 889 руб.

Ранее Лайф также сообщал о том, что цена iPhone SE упала до рекордного уровня.