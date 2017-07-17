Курды утверждают, что установили местонахождение живого аль-Багдади

По их данным, лидер ИГИЛ укрывается к югу от Ракки — на территориях, которые частично остаются под контролем боевиков.

Офицер курдских контртеррористических сил Лахур Талабани считает, что лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади всё ещё жив, передает агентство Reuters. По его словам, курды якобы располагают сведениями о его возможном местонахождении.

По их данным, аль-Багдади скрывается к югу от Ракки, к нему приставлена усиленная охрана. Однако информации о состоянии главаря террористов или его возможных ранениях у курдских сил на данный момент нет.

Напомним, Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня. Лидер террористов, вероятнее всего, был уничтожен в результате российского авиаудара. Иракский телеканал подтвердил эту информацию, разместив на своём сайте посмертные снимки аль-Багдади. Позже факт ликвидации своего лидера подтвердили и сами боевики.

Однако информацию о "живом" аль-Багдади продолжает распространять Пентагон и разведка Ирака. Правда, по их данным, террорист номер один продолжает скрываться в Сирии, однако точно не в Ракке или её окрестностях.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.