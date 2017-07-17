ОНФ проверит судью из Кубани после "золотой" свадьбы её дочери

Сама женщина утверждает, что торжество оплатил её бывший муж и отец девушки — крупный бизнесмен.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверит информацию о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила $2 млн на свадьбу своей дочери.

Как ранее сообщал паблик Mash, ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков, также гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодожёнам стал автомобиль "Бентли".

Сообщения о шикарной свадьбе дочери судьи вызвали большой общественный резонанс, ведь согласно имущественной декларации за 2016 год Елена Хахалева заработала 2 миллиона 641 тысячу рублей (примерно по 220 тысяч рублей в месяц). Сама Хахалева заявила, что торжество оплатил её бывший муж и отец девушки — крупный бизнесмен. Также она добавила, что цифра (два млн долларов) взята с потолка, а звёзды выступали на празднике бесплатно — по знакомству.

Елена Хахалева была назначена судьёй Краснодарского краевого суда в 2004 году.