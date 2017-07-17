"$2 млн? Просто смешно!" Басков высказался о роскошной свадьбе в Краснодаре

Певец отметил, что был "подарком" на праздник от общих друзей, и заявил, что сумма в два миллиона "взята с потолка".

Российский певец Николай Басков в беседе с Лайфом прокомментировал роскошную свадьбу дочери судьи в Краснодаре, на которую мать девушки, по сообщениям СМИ, потратила $2 млн. По словам певца, он был приглашён в качестве "подарка" и никаких финансовых отношений с судьёй у него не было.

— Я был приглашён со стороны друзей, поэтому вообще не вижу в этой истории какой-то проблемы. Там занимался всем отец невесты, причём тут вообще судья и почему к ней прицепились — меня это просто поражает, — заявил певец Лайфу.

Басков пояснил, что остальные звёзды — Сосо Павиашвили и Валерий Меладзе — также были приглашены отцом невесты.

— Так как отец дочки грузин, они дружат, он приглашал их, — рассказал Басков. — Была ли там финансовая сторона, я не знаю, не интересовался, я был "подарком" от своих друзей.

А вот сумму, якобы потраченную на свадьбу — 2 миллиона долларов, артист считает неубедительной.

— Бывает, выступаем мы на свадьбе у кого-то из врачей либо ещё что-то — обязательно что ли люди имеют какие-то финансовые возможности? — возмутился певец. — Эту цифру просто взяли с потолка. Я ж на стольких свадьбах выступал — ну какие два миллиона? Ну просто смешно!

Напомним, информация о шикарной свадьбе дочери краснодарской судьи вызвала большой общественный резонанс. Ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков, гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодожёнам стал автомобиль "Бентли". Сама судья информацию об огромных расходах на торжество отрицает — якобы все расходы легли на её бывшего мужа.