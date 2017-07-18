МИД: Москва оставит за собой право ответить на арест дипсобственности в США

Накануне состоялась беседа замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона.

Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ по итогам переговоров дипломата Сергея Рябкова и замгоссекретаря по политическим вопросам США Томаса Шеннона.

— С российской стороны подчёркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остаётся право на ответные меры, — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в ходе переговоров была затронута тема стратегической стабильности.

Ранее Белый дом назвал условие возврата российской дипсобственности: Америка готова пойти на этот шаг, если получит "что-то взамен". Пресс-секретарь президента РФ в свою очередь позже подчеркнул, что США обязаны вернуть дипсобственность без каких-либо условий.