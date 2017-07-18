Глава МИД Ирана допустил возможность выхода из ядерной сделки

По мнению дипломата, американские коллеги не полностью соблюдают условия данного договора.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна готова выйти из ядерной сделки в случае нарушения её условий со стороны "Шестёрки". Об этом он сообщил изданию The National Interest.

Дипломат подчеркнул, что США не полностью соблюдают условия ядерной сделки, о чём ранее уже неоднократно говорилось. В частности, власти Ирана считают, что Вашингтон слишком затянул с решением об одобрении поставки летательных аппаратов.

— Если же дело дойдёт до серьёзных нарушений или того, что в рамках сделки именуется "значительным несоблюдением", в таком случае Иран располагает рядом возможностей, в том числе выходом из соглашения, — отметил Зариф.

Ранее сообщалось о том, что США объявили о введении новых санкций в отношении Ирана, которые связаны с иранской ракетной программой и "враждебной ситуацией", в которой эту страну обвиняют американские власти.

Также госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее уже констатировал крах ядерной сделки с Тегераном.