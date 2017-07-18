СК возбудил новое дело против бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского

СК РФ возбудил новое дело в отношении бывшего директора "Гоголь-центра", экс-генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.
Также дело было возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и бывшего гендиректора компании Юрия Итина.
По словам адвоката Малобродского, уголовное дело было возбуждено 18 июля в 10:30 мск.
Ранее сообщалось о том, что Серебренников дал показания на экс-директора "Гоголь-центра".
Напомним, суд арестовал Алексея Малобродского 21 июня по подозрению в мошенничестве. Однако свою вину он отказался признавать.
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