СК возбудил новое дело против бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского

Кроме того, дело было заведено и на экс-главбуха и гендиректора "Седьмой студии".

СК РФ возбудил новое дело в отношении бывшего директора "Гоголь-центра", экс-генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Также дело было возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и бывшего гендиректора компании Юрия Итина.

По словам адвоката Малобродского, уголовное дело было возбуждено 18 июля в 10:30 мск.

Ранее сообщалось о том, что Серебренников дал показания на экс-директора "Гоголь-центра".

Напомним, суд арестовал Алексея Малобродского 21 июня по подозрению в мошенничестве. Однако свою вину он отказался признавать.