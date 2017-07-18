В Кремле отреагировали на заявление Захарченко о создании Малороссии

В Кремле не готовы пока комментировать сегодняшнее заявление главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о создании на территории Украины государства Малороссия со столицей в Донецке. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Без комментариев. Подлежит осмыслению и анализу, — сказал Песков.
Он добавил, что Россия по-прежнему привержена минским договорённостям.
Напомним, сегодня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что на базе всей бывшей территории Украины кроме Крыма создаётся государство Малороссия со столицей в Донецке. Это будет федеративное государство с малороссийским и русским государственными языками. В ЛНР заявили, что их не предупреждали об этой инициативе и Луганск к ней отношения не имеет.
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