В одном из отелей Шарм-эль-Шейха нашли тело туристки из Бельгии

В ванной комнате одного из отелей в Шарм-эль-Шейхе было обнаружено тело 35-летней гражданки Бельгии. Об этом сообщили арабские СМИ.
Прокуратура начала расследование. Супруг туристки был доставлен в полицию для дачи свидетельских показаний.
Напомним, несколькими днями ранее преступник атаковал туристов на одном из пляжей Хургады. В ходе инцидента была ранена россиянка. После этого Ростуризм в очередной раз призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Египет.
Напомним, официальная продажа туров в Египет из России была временно прекращена осенью 2015 года после того, как самолёт более чем с 200 туристами на борту разбился над Синаем.
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