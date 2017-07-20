"Россия молится за Честера". Поклонники запустили хештег после смерти певца

Российские поклонники Linkin Park после известий о смерти фронтмена рок-команды Честера Беннингтона запустили в "Твиттере" хештег #RussiaPrayForChester. ("Россия молится за Честера").
Пользователи соцсетей из России вспоминают, что буквально выросли на песнях группы.
#RussiaPrayForChester— Джеймс | Prongs (@unimoony) 20 июля 2017 г.
Спасибо за мой первый рок, Честер
Всегда буду подпевать твоим песням, дружище
#RussiaPrayForChester— вøкзальныйлюцифер|15 (@dead_enoot) 20 июля 2017 г.
моя первая рок-группа.
моя первая любовь до гроба.
моя первая и самая глубокая потеря.
покойся с миром, легенда. pic.twitter.com/T4bu7YqwQQ
#RussiaPrayForChester— -ˋчоня ˊ- |-\ (@jeonhyung_twt) 20 июля 2017 г.
Не важно,как давно ты узнал о LP. Просто помни,что был такой человек как Честер. Просто помни,что он помог миллионам
Спасибо за мое детство.— Дженни (@d_weihn) 20 июля 2017 г.
Спасибо за все эти годы.
Пени linkin park - это то, что я буду нести с собой всю жизнь
#RussiaPrayForChester
Напомним, ранее портал TMZ сообщил, что солист Linkin Park покончил с собой. Исполнителя обнаружили в его собственном доме. Позднее один из основателей коллектива подтвердил известия и заявил, что группа выпустит официальное заявление.
Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день смерти фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, с которым его связывала дружба. Также сегодня на официальном канале Linkin Park появился новый клип группы.
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