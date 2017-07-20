"Россия молится за Честера". Поклонники запустили хештег после смерти певца

Как отмечают российские поклонники, Linkin Park в жизни многих стала первым рок-коллективом, который они стали слушать.

Российские поклонники Linkin Park после известий о смерти фронтмена рок-команды Честера Беннингтона запустили в "Твиттере" хештег #RussiaPrayForChester. ("Россия молится за Честера").

Пользователи соцсетей из России вспоминают, что буквально выросли на песнях группы.

#RussiaPrayForChester

Спасибо за мой первый рок, Честер

Всегда буду подпевать твоим песням, дружище — Джеймс | Prongs (@unimoony) 20 июля 2017 г.

#RussiaPrayForChester

моя первая рок-группа.

моя первая любовь до гроба.

моя первая и самая глубокая потеря.

покойся с миром, легенда. pic.twitter.com/T4bu7YqwQQ — вøкзальныйлюцифер|15 (@dead_enoot) 20 июля 2017 г.

#RussiaPrayForChester

Не важно,как давно ты узнал о LP. Просто помни,что был такой человек как Честер. Просто помни,что он помог миллионам — -ˋчоня ˊ- |-\ (@jeonhyung_twt) 20 июля 2017 г.

Спасибо за мое детство.

Спасибо за все эти годы.

Пени linkin park - это то, что я буду нести с собой всю жизнь

#RussiaPrayForChester — Дженни (@d_weihn) 20 июля 2017 г.

Напомним, ранее портал TMZ сообщил, что солист Linkin Park покончил с собой. Исполнителя обнаружили в его собственном доме. Позднее один из основателей коллектива подтвердил известия и заявил, что группа выпустит официальное заявление.

Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день смерти фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, с которым его связывала дружба. Также сегодня на официальном канале Linkin Park появился новый клип группы.