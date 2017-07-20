"Россия молится за Честера". Поклонники запустили хештег после смерти певца

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"Россия молится за Честера". Поклонники запустили хештег после смерти певца

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Фото: ©REUTERS/Steve Marcus

Как отмечают российские поклонники, Linkin Park в жизни многих стала первым рок-коллективом, который они стали слушать.

Российские поклонники Linkin Park после известий о смерти фронтмена рок-команды Честера Беннингтона запустили в "Твиттере" хештег #RussiaPrayForChester. ("Россия молится за Честера").

Пользователи соцсетей из России вспоминают, что буквально выросли на песнях группы.

Напомним, ранее портал TMZ сообщил, что солист Linkin Park покончил с собой. Исполнителя обнаружили в его собственном доме. Позднее один из основателей коллектива подтвердил известия и заявил, что группа выпустит официальное заявление.

Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день смерти фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, с которым его связывала дружба. Также сегодня на официальном канале Linkin Park появился новый клип группы.

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