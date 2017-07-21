Десятки жителей турецкого Бодрума пострадали из-за землетрясения

Мощные подземные толчки магнитудой 6,7 зафиксированы в Эгейском море ночью 21 июля. В Турции погибших нет, а в Греции заявили о двух жертвах.

Десятки жителей турецкого города Бодрум, который оказался близко к эпицентру мощного землетрясения, обратились в больницы с травмами. Как сообщает местный телеканал NTV, пострадавших может быть около 70.

Отмечается, что люди получили переломы и ушибы из-за паники и при падении: многие, почувствовав толчки, выпрыгивали из окон. Однако серьёзных травм, как и ранее заявляли власти, нет.

Как сообщал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Подземные толчки также стали причиной небольшого цунами у западного побережья страны. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило.

В Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что россияне, отдыхающие в данный момент в Турции, по предварительным данным, не пострадали.