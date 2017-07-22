На "Зенит-арене" крыша протекла прямо во время матча

Сегодня вечером на "Зенит-арене" в Петербурге протекла крыша во время первого тайма игры "Зенита" с "Рубином". Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
Сегодня на Северную столицу обрушился не только дождь, но и град, в некоторых частях города образовались настоящие сугробы.
Напомним, некоторое время назад вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заверил, что стоимость строительства "Зенит-арены" (она составила более 40 млрд рублей) является адекватной, а сам стадион отвечает всем современным требованиям.
До этого Лайф рассказал, что застройщики спортивного комплекса жаловались на качество площадки вокруг "Зенит-арены". По их словам, территория может со временем превратиться в болото.
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