На "Зенит-арене" крыша протекла прямо во время матча

В городе сейчас идёт сильный дождь, и потоки воды обрушиваются в том числе на зрителей сквозь щели в крыше стадиона.

Сегодня вечером на "Зенит-арене" в Петербурге протекла крыша во время первого тайма игры "Зенита" с "Рубином". Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Сегодня на Северную столицу обрушился не только дождь, но и град, в некоторых частях города образовались настоящие сугробы.

Напомним, некоторое время назад вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заверил, что стоимость строительства "Зенит-арены" (она составила более 40 млрд рублей) является адекватной, а сам стадион отвечает всем современным требованиям.

До этого Лайф рассказал, что застройщики спортивного комплекса жаловались на качество площадки вокруг "Зенит-арены". По их словам, территория может со временем превратиться в болото.