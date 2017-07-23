Сенатор Джон Маккейн после операции ходит в походы с дочерью

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Сенатор Джон Маккейн после операции ходит в походы с дочерью

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Ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — форму опухоли головного мозга — и провели ему операцию.

Дочь американского сенатора Джона Маккейна опубликовала фото отца после операции. На снимке они запечатлены во время прогулки на природе в Аризоне.

— Удивительный поход с отцом сегодня утром. Спасибо всем за ваши добрые пожелания! — написала Меган Маккейн.

Как сообщал Лайф, ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Маккейн восстанавливается дома в Аризоне и планирует в скором времени вернуться на работу в Конгресс США.

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