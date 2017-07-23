Сенатор Джон Маккейн после операции ходит в походы с дочерью

Ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — форму опухоли головного мозга — и провели ему операцию.

Дочь американского сенатора Джона Маккейна опубликовала фото отца после операции. На снимке они запечатлены во время прогулки на природе в Аризоне.

— Удивительный поход с отцом сегодня утром. Спасибо всем за ваши добрые пожелания! — написала Меган Маккейн.

Amazing hike with Dad @SenJohnMcCain this morning. Thank you all for your best wishes! pic.twitter.com/P9RR2v91HB — Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 июля 2017 г.

Как сообщал Лайф, ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Маккейн восстанавливается дома в Аризоне и планирует в скором времени вернуться на работу в Конгресс США.