Израиль сообщил об обстреле с территории сектора Газа

Менее месяца назад со стороны сектора Газа уже были выпущены ракеты в израильском направлении.

Ракета, выпущенная утром 23 июня с территории сектора Газа в сторону Израиля, была сбита в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своём "твиттере".

A short while ago, a rocket was launched from the northern Gaza Strip. The rocket exploded mid-air. No injuries have been reported. — IDF (@IDFSpokesperson) 23 июля 2017 г.

— Некоторое время назад был зафиксирован ракетный запуск из северной части сектора Газа. Ракета взорвалась в воздухе. О пострадавших не сообщалось, — говорится в сообщении.

Как передавал Лайф, 26 июня Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Тогда в ответ на пуск ракеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

В марте текущего года сектор Газа также выпустил ракету в сторону Израиля. На это израильские самолёт и танк поразили огнём две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.