"ЕС доигрался". В Совфеде рассказали, как новые санкции США ударят по Европе

Накануне на официальном сайте Конгресса США появился проект закона по санкциям против Ирана и России. Этот проект взволновал представителей Евросоюза.

Европейские страны ввязались в санкционную историю в середине 2014 года и теперь сами же оказались в ловушке, заявил Лайфу зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

— Они играли в антироссийские игры, теперь эта беда пришла уже в их дом. Они понимают, что стабильность ЕС под угрозой, эту угрозу создаёт Америка. Она это делает ради того, чтобы усилить позиции американских компаний в конкурентной борьбе между ЕС и США, — пояснил сенатор.

Он отметил, что Евросоюз находится в непростой ситуации по нескольким причинам. Так, на территории западных стран располагаются американские военные базы, кроме того, большое количество расчётов проходит через счета американских банков.

Климов подчеркнул, что, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, Россия в сложившейся ситуации не собирается отступать от своей позиции.

— Мы не ведём переговоры по поводу снятия санкций. Мы считаем, что те, кто начал антироссийскую санкционную истерию, они первые должны прекратить её. В этом случае мы скорректируем своим ответные меры, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, по данным СМИ, в Евросоюзе ранее выразили озабоченность тем фактом, что новые санкции против РФ могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС и повлечь за собой "непредвиденные последствия".