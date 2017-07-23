Адвоката, принимавшего участие в защите инвалида Мамаева, задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов подозревают мужчину в мошенничестве на сумму в один миллион рублей.

Адвоката Игоря Новикова задержали в Москве всего через день после того, как сам Антон Мамаев был освобождён из СИЗО и отправлен домой. Об этом сообщает Mash.

Известно, что Новиков работает в одной конторе с основным защитником Мамаева Вадимом Шаховым. В разговоре со следователем адвокат заявил, что принимал активное участие в деле инвалида.

Напомним, в июне Мамаева приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за разбой. Его признали виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. Позже об освобождении инвалида в связи с его состоянием здоровья попросила ФСИН.