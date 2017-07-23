Проблемами застрявших в Турции туристов заинтересовалась прокуратура

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса").

На сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры появилось официальное сообщение в связи с задержкой рейсов авиакомпании iFly.

— Установлено, что авиарейс № 9135 Москва — Бодрум от 22 июля 2017 года задержан на 16 часов, авиарейс № 9117 Москва — Анталия от 23 июля 2017 года задержан на 6 часов. Авиарейс № 9135 отправлен в 14 часов 07 минут 23.07.2017, вылет авиарейса № 9117 запланирован на 22 часа 00 минут 23.07.2017, — говорится в сообщении.

Напомним, российские туристы не могут улететь домой из турецкого города Бодрума уже несколько дней. Представители туроператора Tez Tour находятся с ними в постоянном контакте, но никакой конкретной информации не сообщают. Сегодня ситуацию прокомментировали в Ростуризме.