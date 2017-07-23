Иракская армия отбила у ИГИЛ "деревню 700 террористов" под Мосулом

Ранее, в конце июня, военные заявили о полном освобождении самого города от боевиков.

Силы иракской армии вернули под свой контроль деревню Имам Гарби, расположенную к югу от Мосула и захваченную террористами ИГИЛ* две недели назад. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на подполковника Наджема Абдаллу Хусейна.

Отмечается, что населённый пункт удалось отбить после пяти дней ожесточённых сражений. При этом боевики поджигали и взрывали некоторые дома.

Имам Габи была известна как "деревня 700 террористов" по примерному количеству укрывшихся в ней террористов.

Ранее сообщалось, что всего за девять месяцев борьбы за освобождение Мосула было уничтожено более 25 тысяч боевиков. Город вернулся под контроль властей Ирака 29 июня.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.