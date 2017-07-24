Сенатор Джабаров: Конгресс США "потерял берега", предлагая новые санкции

Ранее Конгресс США подготовил пакет ограничений против России, которые могут навредить и странам ЕС. В связи с этим в Европе заявили о готовности принять ответные меры.

Новые антироссийские санкции США — беспрецедентные со времён холодной войны, они могут причинить неудобства не только Евросоюзу, но и американским энергетическим компаниям. Об этом Лайфу заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Трудно сказать, насколько жёсткими будут ответные меры Евросоюза. Даже американские компании недовольны. Конгрессмены в таком запале, в таком раже потеряли все берега, как мне кажется. Это — беспрецедентный пакет санкций со времён холодной войны, по сути, вся внешняя политика переходит под контроль конгресса. Не американский президент определяет отношения с нашей страной, а конгресс, — сказал Джабаров.

Он также пояснил, чем конкретно санкции США грозят странам ЕС.

— США вводят санкции, чтобы вытянуть Россию с энергетического рынка Европы. Они будут предлагать свой газ, свою нефть. Немцы, в частности, как основные потребители нашего газа по "Северному потоку", понимают, что их просто заставят платить больше. Но во имя чего? Чтобы американская экономика процветала в ущерб немецкой и вообще европейской? — добавил сенатор.

Напомним, 22 июля на официальном сайте Конгресса США появился проект закона по санкциям против Ирана и России. Он взволновал представителей Евросоюза. По данным СМИ, Брюссель готов принять ответные меры, если новая инициатива Вашингтона повредит работе энергетических, транспортных, финансовых и других компаний.