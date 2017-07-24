В Кремле раскрыли подробности переговоров в "нормандском формате", которые провели сегодня по телефону Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Пётр Порошенко и Ангела Меркель.
— В ходе переговоров были заслушаны отчёты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Также отмечается, что после этого лидеры обсудили ситуацию на Юго-Востоке Украины.
По словам официального представителя Кремля, беседа лидеров четырёх стран длилась два часа.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры и заявил, что это был "прямой диалог".
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