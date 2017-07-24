Ранее сообщалось, что беседа лидеров России, Франции, Украины и Германии длилась два часа.

В Кремле раскрыли подробности переговоров в "нормандском формате", которые провели сегодня по телефону Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Пётр Порошенко и Ангела Меркель.

— В ходе переговоров были заслушаны отчёты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также отмечается, что после этого лидеры обсудили ситуацию на Юго-Востоке Украины.

По словам официального представителя Кремля, беседа лидеров четырёх стран длилась два часа.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры и заявил, что это был "прямой диалог".