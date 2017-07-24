Порошенко потребовал ввести в Донбасс миротворцев ООН

С такой инициативой он выступил во время переговоров с лидерами России, Германии и Франции.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора в "нормандском формате" призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Также отмечается, что по итогам разговора лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой реализации минских соглашений.

Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонных переговоров в "нормандском формате", которые длились два часа.