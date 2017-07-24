Полицейские раскрыли личность маньяка, устроившего резню бензопилой в Швейцарии

По данным полиции города Шаффхаузена, мужчину зовут Франц Вроузис, он был дважды судим.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности о злоумышленнике, напавшем на сотрудников страховой компании, спустя несколько часов после происшествия. По этому поводу полицейские собрали срочную пресс-конференцию.

Так, мужчину зовут Франц Вроузис, он родился 20 октября 1969 года. В последнее время жил в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Вроузис известен своим агрессивным поведением и уже представал перед судом в 2014 и 2016 годах.

Сегодня преступнику удалось скрыться на белом автомобиле "Фольксваген-Кадди" (машину позже нашли). Сообщалось также, что мужчина неряшливо выглядит, его рост составляет около 190 сантиметров. В числе прочих примет назывались заметные залысины.

Does anybody know anything? We are save btw but i dont know whats going on? #Schaffhausen pic.twitter.com/V5dMq0M0Kg — laura (@laurarapold) 24 июля 2017 г.

По факту нападения, в ходе которого пять человек получили травмы разной степени тяжести, было возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают активно искать Вроузиса, но не исключают, что он мог покончить с собой.

Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили, что нападение не рассматривается как теракт.