Полицейские раскрыли личность маньяка, устроившего резню бензопилой в Швейцарии

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности о злоумышленнике, напавшем на сотрудников страховой компании, спустя несколько часов после происшествия. По этому поводу полицейские собрали срочную пресс-конференцию.
#Schaffhausen: Kettensägen-Angriff in der Schweiz: Täter auf der Fluchthttps://t.co/quEyFskMMR— ANTENNE BAYERN (@ANTENNEBAYERN) 24 июля 2017 г.
Так, мужчину зовут Франц Вроузис, он родился 20 октября 1969 года. В последнее время жил в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Вроузис известен своим агрессивным поведением и уже представал перед судом в 2014 и 2016 годах.
Schweiz: Angreifer verletzt fünf Menschen in Schaffhausen https://t.co/uqPy0vcz06 pic.twitter.com/RZlRPTKeDt— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 24 июля 2017 г.
Сегодня преступнику удалось скрыться на белом автомобиле "Фольксваген-Кадди" (машину позже нашли). Сообщалось также, что мужчина неряшливо выглядит, его рост составляет около 190 сантиметров. В числе прочих примет назывались заметные залысины.
Does anybody know anything? We are save btw but i dont know whats going on? #Schaffhausen pic.twitter.com/V5dMq0M0Kg— laura (@laurarapold) 24 июля 2017 г.
Die Polizeisperre in der Vorstadt #Schaffhausen #Grossaufgebot #Kettensäge pic.twitter.com/Jdzp999MTA— Sebastian (@s_j_kummer) 24 июля 2017 г.
По факту нападения, в ходе которого пять человек получили травмы разной степени тяжести, было возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают активно искать Вроузиса, но не исключают, что он мог покончить с собой.
Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили, что нападение не рассматривается как теракт.
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