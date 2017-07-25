Регионы установят курортный сбор в размере от 20 до 50 рублей

Плата за отдых в определённых российских регионах начнёт взиматься с 1 мая 2018 года.

Власти отечественных курортов объявили размеры сбора, который будет взиматься с туристов. Подробности рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, желающим отдохнуть в Крыму придётся платить от 25 до 30 рублей в сутки, в Краснодарском крае — от 20 до 30 рублей, в Ставропольском — от 30 до 50 рублей, а в Алтайском крае в городе Белокуриха (там расположены термальные источники) — 30 рублей.

По оценке местных властей, введение даже таких скромных сборов привлечёт в бюджеты регионов миллионы рублей в год.

Напомним, закон о появлении курортного сбора Госдума приняла в середине июля. Позже вице-премьер Виталий Мутко предупредил чиновников, что новые выплаты надо вводить разумно и адекватно оценивать результат.